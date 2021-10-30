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MAÇ SONUCU |Liverpool 2-2 Brighton

30.10.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool, Anfield'da Brighton'a karşı 2-0 öne geçti ancak rakibinin geri dönüp 2-2 yapmasına engel olamadı.

MAÇ SONUCU |Liverpool 2-2 Brighton

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Liverpool, 4. dakikada Jordan Henderson'ın golüyle öne geçti. 24. dakikada Sadio Mane, farkı ikiye çıkaran golü attı.

Brighton, 41. dakikada Enock Mwepu ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Konuk ekip 65. dakikada Leandro Trossard ile skoru eşitledi.

Liverpool, bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükseltti. Anfield'da oynadığı son 2 maçı kaybetmeyen Brighton ise puanını 16'ya çıkardı.

Liverpool, gelecek hafta West Ham United'a konuk olacak. Brighton ise Newcastle United'ı ağırlayacak.

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Liverpool
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