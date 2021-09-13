MAÇ SONUCU | Milan 2-0 Lazio

Milan, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'yu Giuseppe Meazza'da ağırladı.
Kırmızı-Siyahlı takım rakibi 2-0 yendi.
İlk yarının son anlarında Ante Rebic ceza sahası içindeki Rafael Leao'yu topla buluşturdu. Leao soğukkanlı şekilde topu sol alt köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının uzatma anlarında Milan penaltı kazansa da Franck Kessie vuruştan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda Leao yerine oyuna giren Zlatan Ibrahimovic maçı boş geçmedi.
67'de gelişen kontra atakta Ante Rebic, Ibrahimovic'e topu bıraktı. İsveçli golcü yakın mesafeden fileleri havalandırdı.
Milan puanını 9 yaparken, Lazio 6 puanda kaldı.
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