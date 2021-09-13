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MAÇ SONUCU | Milan 2-0 Lazio

13.09.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A'nın 4. haftasında Milan sahasında Milan sahasında Lazio'yu 2-0 yendi. Kırmızı-Siyahlılar ligde 3'te 3 yaptı.

MAÇ SONUCU | Milan 2-0 Lazio

Milan, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'yu Giuseppe Meazza'da ağırladı.

Kırmızı-Siyahlı takım rakibi 2-0 yendi.

İlk yarının son anlarında Ante Rebic ceza sahası içindeki Rafael Leao'yu topla buluşturdu. Leao soğukkanlı şekilde topu sol alt köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının uzatma anlarında Milan penaltı kazansa da Franck Kessie vuruştan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda Leao yerine oyuna giren Zlatan Ibrahimovic maçı boş geçmedi.

67'de gelişen kontra atakta Ante Rebic, Ibrahimovic'e topu bıraktı. İsveçli golcü yakın mesafeden fileleri havalandırdı.

Milan puanını 9 yaparken, Lazio 6 puanda kaldı.

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Milan
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