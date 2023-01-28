SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Maça saatler kala yaşandı! Giresunspor maçı öncesi Galatasaray'da Icardi şoku

Maça saatler kala yaşandı! Giresunspor maçı öncesi Galatasaray'da Icardi şoku

28.01.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Icardi için Sarı-Kırmızılı taraftarları korkutan bir haber iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Maça saatler kala yaşandı! Giresunspor maçı öncesi Galatasaray'da Icardi şoku
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek lider Galatasaray, haftayı kayıpsız kapatmak isterken Okan Buruk sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi.

5 İSİM KADRODA YOK

63d4edf880a0333f1c37610c

Sarı-Kırmızılılar'da açıklanan Giresun kafilesinde Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Mathias Ross, Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt yer almazken, Sakatlığı sona eren genç sol bek Kazımcan Karataş kafileye dahil edilmişti.

ICARDI ŞOKU!

lknlkn

Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Galatasaray cephesinde Icardi şoku yaşandı. Son haftalardaki performansıyla alkış toplayan Arjantinli için gelen iddia herkesi şaşkına çevirdi.

"SÜRPRİZ OLMAZ"

lknlknm

Savaş Çorlu yaptığı açıklamada Icardi'nin ağrılarının devam ettiği bilgisinin geldiğini aktarırken, "Giresunspor maçında kadroda yer almazsa bana sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FIFA'dan Fernando Muslera'ya ceza!FIFA'dan Fernando Muslera'ya ceza!
Yeni adresi herkesi şaşırttı, F.Bahçe'den onay çıktı! İşte Serdar Dursun'un yeni takımıYeni adresi herkesi şaşırttı, F.Bahçe'den onay çıktı! İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
''Süper Lig'de sahtekarlar 11'i kurdum'' dedi ortalık karıştı!''Süper Lig'de sahtekarlar 11'i kurdum'' dedi ortalık karıştı!
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika galatasaray icardi Süper Lig 10 ak süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

'Günlerce sürecek kar geliyor' İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

'Günlerce sürecek kar geliyor' İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Destici'nin canlı yayındaki sözleri gündem oldu! Oy oranını açıkladı, sunucu şaşırdı

Destici'nin canlı yayındaki sözleri gündem oldu! Oy oranını açıkladı, sunucu şaşırdı

Sonunda bu da oldu! Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor

Sonunda bu da oldu! Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor

Toroğlu'nun o sözleri gündeme bomba gibi düştü! "Aptalca"

Toroğlu'nun o sözleri gündeme bomba gibi düştü! "Aptalca"

MHK'da deprem! Başkan istifasını sundu

MHK'da deprem! Başkan istifasını sundu

Antrenmanlardan şikayet etmişti! Şenol Güneş Weghorst'a öyle bir cevap verdi ki...

Antrenmanlardan şikayet etmişti! Şenol Güneş Weghorst'a öyle bir cevap verdi ki...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.