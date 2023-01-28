Maça saatler kala yaşandı! Giresunspor maçı öncesi Galatasaray'da Icardi şoku

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek lider Galatasaray, haftayı kayıpsız kapatmak isterken Okan Buruk sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi.

5 İSİM KADRODA YOK

Sarı-Kırmızılılar'da açıklanan Giresun kafilesinde Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Mathias Ross, Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt yer almazken, Sakatlığı sona eren genç sol bek Kazımcan Karataş kafileye dahil edilmişti.

ICARDI ŞOKU!

Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Galatasaray cephesinde Icardi şoku yaşandı. Son haftalardaki performansıyla alkış toplayan Arjantinli için gelen iddia herkesi şaşkına çevirdi.

"SÜRPRİZ OLMAZ"

Savaş Çorlu yaptığı açıklamada Icardi'nin ağrılarının devam ettiği bilgisinin geldiğini aktarırken, "Giresunspor maçında kadroda yer almazsa bana sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

