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Macar kadın Mersin'de Müslüman oldu

18.10.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macar kadın Mersin'de Müslüman oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde Müslüman olan Macar vatandaşı Eszter Varga'ya (29) Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida törenine Müslümanlığı seçen Eszter Varga'nın nişanlısı Teoman Öztürk'ün babası Mut Müftüsü Mustafa Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.

Öztürk'ün, İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilginin ardından kelimeişehadet getiren Varga, Müslüman oldu.

Varga'ya ihtida belgesini vererek, Kur'an-ı Kerim ve kitap hediye eden Öztürk, yaptığı açıklamada, Eszter Varga'nın kendi iradesiyle İslam'ı seçtiğini belirterek, "Müslümanlığı seçen kızımız Eszter Varga şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." dedi.

Eszter Varga'nın kasım ayı içerisinde nişanlısı Teoman Öztürk ile evleneceği ve Eslem ismini alacağı belirtildi.

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