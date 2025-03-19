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Macaristan'da Roland Sallai antrenmana çıkmadı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.03.2025 15:02
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Galatasaraylı Roland Sallai, Rams Park'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçı öncesinde, kas sıkıntısı nedeniyle Macar takımının son antrenmanına katılamadı.

Macaristan'da Roland Sallai antrenmana çıkmadı!
Roland Sallai

Roland Sallai

MAC Macaristan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Uluslar Ligi Play-off turunda yarın Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Takımı'nda, bugün iki oyuncu antrenmana çıkamadı. İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç öncesinde Macaristan Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, Bence Dardai ve Roland Sallai'deki sıkıntıyı duyurdu.

BİREYSEL ÇALIŞTILAR

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Yapılan açıklamada Wolfsburg kulübünde top koşturan Dardai ve Galatasaraylı Sallai'nin maç öncesindeki son idmana çıkamadıkları, takım arkadaşlarından ayrı bireysel olarak çalıştıkları duyuruldu. İki futbolcunun da kas sıkıntıları bulunduğu bildirildi. İki futbolcunun da hafif kas sakatlıkları bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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