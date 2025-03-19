Macaristan'da Roland Sallai antrenmana çıkmadı!

UEFA Uluslar Ligi Play-off turunda yarın Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Takımı'nda, bugün iki oyuncu antrenmana çıkamadı. İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç öncesinde Macaristan Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, Bence Dardai ve Roland Sallai'deki sıkıntıyı duyurdu.

BİREYSEL ÇALIŞTILAR

Yapılan açıklamada Wolfsburg kulübünde top koşturan Dardai ve Galatasaraylı Sallai'nin maç öncesindeki son idmana çıkamadıkları, takım arkadaşlarından ayrı bireysel olarak çalıştıkları duyuruldu. İki futbolcunun da kas sıkıntıları bulunduğu bildirildi. İki futbolcunun da hafif kas sakatlıkları bulunduğu belirtildi.