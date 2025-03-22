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  4. Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi önemli açıklamalarda bulundu! Türk Milli Takımı ve Montella için olay sözler...

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi önemli açıklamalarda bulundu! Türk Milli Takımı ve Montella için olay sözler...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
22.03.2025 17:22
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Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, A Milli Futbol Takımı karşısında hatasız bir performans sergilemeleri gerektiğini söyledi. Deneyimli teknik adam ilk maçta forma giyemeyen Roland Sallai hakkında da açıklama yaptı.

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi önemli açıklamalarda bulundu! Türk Milli Takımı ve Montella için olay sözler...

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan yarın TSİ 20.00'de Puskas Arena'da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak.

"ONLAR KADAR TANINMIŞ OYUNCUMUZ YOK"

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Bu karşılaşma öncesi kendi tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Türk Milli Takımı çok büyük bir gelişim gösterdi. Çok yetenekli bir kadroya sahipler, günden güne gelişiyorlar. Onlara Dünya Kupası elemelerinde başarılar diliyorum. Biz yarınki maça odaklanıyoruz. Kadro derinliği konusunda Türkiye daha avantajlı. Türk Milli Takımı kadar fazla uluslararası düzeyde tanınmış oyuncumuz yok. Yarınki maçta kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerek. Neredeyse hatasız bir performans göstermeliyiz. Türkiye maçından sonra iki hazırlık maçımız daha var. Sonrasında Dünya Kupası elemelerine başlayacağız. İlk maçımızı İrlanda ile oynayacağız, o maçı da kazanmak istiyoruz. Bunun için en odaklı şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor" dedi.

SALLAI HAKKINDA KONUŞTU

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Roland Sallai'nin durumunu hakkında bilgi veren Rossi, "Sallai için son bir değerlendirme yapacağız. Ona göre karar vereceğiz, yalnız tek karar veren kişi değilim. Sağlık ekibinin kararına göre sahaya çıkıp çıkmayacağı belli olacak" şeklinde konuştu.

"VİNCENZO ÇOK TECRÜBELİ BİR TEKNİK ADAM, MÜTHİŞ BİR İŞ YAPIYOR"

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'nın, Türkiye'de oyun sistemin eleştirilmesiyle ilgili sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Sizin sorunuz sonrasında ilk aklıma gelen şey Macaristan'da da herkes futbol uzmanı. 10 milyon futbol uzmanının ülkesiyiz. Türkiye'de de herkes kendini futbol uzmanı sanıyor. Vincenzo konusunda şunu söyleyebilirim; o çok tecrübeli bir teknik adam, müthiş bir iş yapıyor. Ona zaman zaman gelen eleştiriler bence haklı değil, çünkü Montella çok ciddi başarılar elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye sürpriz bir takım olarak çeyrek finale kadar ulaştı. Ona başarılar dilerim" diye cevap verdi.

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