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Machine Gun Kelly ve Conor McGregor ödül töreninde birbirine girdi

13.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde ünlülerin şıklığını gölgede bırakan bir kavga yaşandı. Machine Gun Kelly ve Conor McGregor ödül töreninde birbirine girdi.

Machine Gun Kelly ve Conor McGregor ödül töreninde birbirine girdi

Müzik dünyasının heyecanla beklediği MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da kazananlara verildi. Gecede kırmızı halıdaki şıklık kadar yaşanan kavgada gündem oldu. Öyle ki Machine Gun Kelly ve Conor McGregor arasında yaşanan kavga şıklık yarışının önüne geçti.

İddiaya göre Conor Mc Gregor, Machine Gun Kelly ile fotoğraf çektirmek istedi ama Kelly bu talebi reddetti. Ardından ikili arasında bir tartışma çıktı ve Kelly Conor Mc Gregor'u itip tökezlemesine sebep oldu.

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Conor ise elindeki içkiyi kendi üstüne döktü. Bunun üzerine sinirlenerek kalan içkiyi de Machine Gun Kelly'nin sevgilisi Megan Fox'a fırlattı. Bu anlardan sonra ortalık fena karıştı. İki ünlü isim birbirinin üzerine yürüdü ve Fox ise ne yapacağını bilemedi.

İşte o anlar:


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