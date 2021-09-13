Machine Gun Kelly ile Megan Fox MTV Video Müzik Ödülleri gecesine damga vurdu

Müzik dünyasının heyecanla beklediği gece gerçekleşti. MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da kazananlara verildi.
Gecenin kırmızı halısı ise deyim yerindeyse bir tür maskeli balo gibiydi. Ünlüler bu yıl da geleneği bozmadı ve o gece için hazırlanan göz alıcı giysileriyle kırmızı halıya çıktı. Törenin en çok konuşulan isimleri ise Machine Gun Kelly ile Megan Fox oldu.
KIRMIZI HALIDA AŞK VAR
Bir süre önce boşanıp klibinde birlikte yer aldığı Machine Gun Kelly ile sevgili olan Megan Fox ilişkisinin ilk gününden beri gündemde.
MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde de ünlü çift kırmızı halıda dikkat çekti. Machine Gun Kelly'ye törende sevgilisi oyuncu Megan Fox eşlik etti.
Gerçek adı Colson Baker olan Kelly'nin poz verirken elini Fox'un karnına koyup kalp şekli oluşturması da "çift bebek mi bekliyor?" sorusunu gündeme getirdi.
Bu ikilinin dışında gecede dikkat çeken bir diğer çift ise erotik paylaşımlarıyla dikkat çeken Travis Barker ve Kourtney Kardashian idi. Onlar da kırmızı halıda deyim yerindeyse aşk gösterisi yaptı.
Fox ile Kardashian ise törende sunuculuk görevi üstlendi.
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