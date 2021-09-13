Machine Gun Kelly ile Megan Fox MTV Video Müzik Ödülleri gecesine damga vurdu

Müzik dünyasının heyecanla beklediği gece gerçekleşti. MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da kazananlara verildi.

Gecenin kırmızı halısı ise deyim yerindeyse bir tür maskeli balo gibiydi. Ünlüler bu yıl da geleneği bozmadı ve o gece için hazırlanan göz alıcı giysileriyle kırmızı halıya çıktı. Törenin en çok konuşulan isimleri ise Machine Gun Kelly ile Megan Fox oldu.