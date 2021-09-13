MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Machine Gun Kelly ile Megan Fox MTV Video Müzik Ödülleri gecesine damga vurdu

Machine Gun Kelly ile Megan Fox MTV Video Müzik Ödülleri gecesine damga vurdu

13.09.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megan Fox ile Kourtney Kardashian'ın sunuculuk yaptığı MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısına iki ünlü isim aşklarıyla da damga vurdu. Machine Gun Kelly ile Megan Fox gecenin en öne çıkan çiftiydi.

Müzik dünyasının heyecanla beklediği gece gerçekleşti. MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da kazananlara verildi.

Gecenin kırmızı halısı ise deyim yerindeyse bir tür maskeli balo gibiydi. Ünlüler bu yıl da geleneği bozmadı ve o gece için hazırlanan göz alıcı giysileriyle kırmızı halıya çıktı. Törenin en çok konuşulan isimleri ise Machine Gun Kelly ile Megan Fox oldu.

KIRMIZI HALIDA AŞK VAR

Bir süre önce boşanıp klibinde birlikte yer aldığı Machine Gun Kelly ile sevgili olan Megan Fox ilişkisinin ilk gününden beri gündemde.
MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde de ünlü çift kırmızı halıda dikkat çekti. Machine Gun Kelly'ye törende sevgilisi oyuncu Megan Fox eşlik etti.
Gerçek adı Colson Baker olan Kelly'nin poz verirken elini Fox'un karnına koyup kalp şekli oluşturması da "çift bebek mi bekliyor?" sorusunu gündeme getirdi.
Bu ikilinin dışında gecede dikkat çeken bir diğer çift ise erotik paylaşımlarıyla dikkat çeken Travis Barker ve Kourtney Kardashian idi. Onlar da kırmızı halıda deyim yerindeyse aşk gösterisi yaptı.
Fox ile Kardashian ise törende sunuculuk görevi üstlendi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Megan Fox
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Millet İttifakı'nın planı: Liderler Kabinesi!

Millet İttifakı'nın planı: Liderler Kabinesi!

Deniz üzerindeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Deniz üzerindeki cisim ekipleri harekete geçirdi

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Açık açık duyurdular! Filoyu genişletiyorlar

Açık açık duyurdular! Filoyu genişletiyorlar

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.