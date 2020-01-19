İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 2-1 mağlubiyette fazla duygusal davrandıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada kaybetmenin ve özellikle ikinci yarıya bu şekilde başlamanın iyi ve şık olmadığını vurgulayarak, "Aklı bir tarafa bırakıp duyguların çok ön plana çıktığı bir maçı kaybettik. Bundan sonraki süreci daha iyi değerlendirmeye çalışacağız." dedi.

Taraftarların coşkusunun bazen oyuncuların duygularının önüne geçtiğine dikkati çeken Avcı, "Çok hatalı yediğimiz bir gol sonrasında dönme isteğimiz oldu ama hep duygularımız devrede oldu. Attığımız gol, organizasyon golü değil. Arkadan, 60 metreden final pası, yaş ortalamamız yüksek ve rakip daha genç, bu oyuna dayanamazsınız." ifadelerini kullandı.

- Taraftarların istifa tezahüratı

Hes Kablo Kayserispor maçında taraftarların kendisine destek verdiğini ama Sivasspor maçında istifa tezahüratının yapıldığının hatırlatılması üzerine Avcı, şunları kaydetti: