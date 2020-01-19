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  4. Maçın ardından

Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "Aklı bir tarafa bırakıp duyguların çok ön plana çıktığı bir maçı kaybettik" - "Olumsuz düşünmeden çıkış noktaları bularak devam etmek zorundasın, dünyanın sonu değil" - "Transfer istemediğim yönündeki haberler tamamen yalan. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda hareket eden biriyim"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 2-1 mağlubiyette fazla duygusal davrandıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada kaybetmenin ve özellikle ikinci yarıya bu şekilde başlamanın iyi ve şık olmadığını vurgulayarak, "Aklı bir tarafa bırakıp duyguların çok ön plana çıktığı bir maçı kaybettik. Bundan sonraki süreci daha iyi değerlendirmeye çalışacağız." dedi.

Taraftarların coşkusunun bazen oyuncuların duygularının önüne geçtiğine dikkati çeken Avcı, "Çok hatalı yediğimiz bir gol sonrasında dönme isteğimiz oldu ama hep duygularımız devrede oldu. Attığımız gol, organizasyon golü değil. Arkadan, 60 metreden final pası, yaş ortalamamız yüksek ve rakip daha genç, bu oyuna dayanamazsınız." ifadelerini kullandı.

- Taraftarların istifa tezahüratı

Hes Kablo Kayserispor maçında taraftarların kendisine destek verdiğini ama Sivasspor maçında istifa tezahüratının yapıldığının hatırlatılması üzerine Avcı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş taraftarı duygusunu, tutkusunu net belli ediyor. Geldiğimden beri yaşıyorum. Dalgalanmaları 6 hafta üst üste kazandığımda da yaşadım. Mevcuttakilerle en iyi performansı almaya çalışıyorum, bundan sonraki süreçte de aynı olacaktır. Taraftarın coşkusu bazen oyunda etkin olabiliyor, erken hareket etmede. Teknik adamlar, dünyanın her yerinde bunları yaşar. Sahanın içinde daha iyisini nasıl yapabilirim onun üzerine çalışıyorum. İki duyguyu da Beşiktaş taraftarı bana yaşattı. Sağlıklı bir şekilde ayakta kalmak gerekiyor. Ertesi gün yeni bir hayat başladığında kendimi toparlamam gerekiyor."

"Vazgeçmeden devam etmek zorundasın" diyen Avcı, "O kaybediyor bu kaybediyor. Olumsuz düşünmeden çıkış noktaları bularak devam etmek zorundasın, dünyanın sonu değil." yorumunu yaptı.

Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonla ilgili soruya, "Verilebilir gördüm, en azından VAR'a gidilebilir diye gördüm. Frikik kazandığımız N'Koudou'nun pozisyonla birebirdi." şeklinde cevap verdi.

Saha dışı sıkıntıların olup olmadığının sorulması üzerine Avcı, "Mevcut ne yazıkki bu, en iyisini yapmaya çalışacağız. Ekonomik anlamda yönetim geldiğinden itibaren bir şeyler yapıyor, uygulamaya çalışıyor." diye konuştu.

- Transfer konusu

Transfer istemediği yönündeki haberleri yalanlayan Avcı, bundan sonraki planlamanın gidişata göre olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kısa vadedeki süreç daha belirleyici olacak. Ligde 18. hafta oynandı. Altyapıdan 6-8 ortalama oyuncu geliyor, gidiyor. Yarışırken alacağın sonuçlarla planlamanın üzerinden gidebilir misin transfer yapacak mıyız onu bilmiyorum. Alacağımız kararları hep beraber uygulamada göreceğiz."

BtcTurk Yeni Malatyasporlu oyuncu Guilherme'nin Beşiktaş'ta gündeme gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Transfer istemediğim yönündeki haberler tamamen yalan. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda hareket eden biriyim. O gelseydi 14 yabancımız olacaktı, bonservis parası olacaktı. Son bir senede Malatya'da oynamış. Daha farklı oyuncu profili istiyorduk. Çalışmalarımız devam ediyor, pozisyon olarak tespit ettiğim oyuncular var." diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Beşiktaş Futbol Sivasspor SÜPERLİG

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