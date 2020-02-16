TFF 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, 4 hafta aradan sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bugün huzurlu oldukları dile getirerek, "4 haftadır kazanamadığımız için üzerimizde bir baskı hissediyorduk. Görevimizi yerine getirmenin verdiği bir rahatlıkla buradayız. Şükür bugün huzurlu ve mutluyuz." dedi.

Altay'ın iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Özbalta, "Biz her zaman şunu söyledik. İç ya da dış saha nerede olursak olalım çekinmeden oynayacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün de oyuncularımız bunun örneğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi bir mücadele, iyi bir oyun oldu" diyen Özbalta, maça iyi başlamadıklarını belirterek, "Maçın başında biraz bocaladık. Bunun sebebi de şu. Altay takımının hocası Balıkesir'in başındayken ilk yarı buraya gelmişti. Bizimle alakalı, oyun düzenimizle ilgili, oynatmamaya dönük bayağı çalışmışlar. Özellikle ilk 20-25 dakikada organizasyonlarımızı tıkayarak bence başarılı da oldular. Hızlı hücumlarla 2. golü de bulduk. 3 hatta 4. golü bulacak fırsatlarda yakaladık. Neticede gol yemeden temiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.