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Maçın ardından

MALATYA HABERLERİ  | 07.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: - "Bir puan için de 'Allah'a şükür' demek gerekiyor"

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, zor bir dönemeçten geçtiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, işlerinin kolay olmadığına dikkati çekerek, "İkinci yarının başlangıcında 5 maçta 0 puan alan, son 8 maçta sadece 1 beraberlik alan, diğerlerini kaybeden bir takım var. Fikstürde alt sırada bulunan rakibi kendimize yaklaştırmadık. Bir puan için de 'Allah’a şükür' demek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karaman, takımın morale ve öz güvene ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Son 5 maçta sıfır çekmiş bir takım ama hepsi bizim oyuncumuz. İkincisi, çok önemli oyuncumuz Donald'ı çıkarken ıslıklıyoruz. Her oyuncuya lig bitene kadar ihtiyacımız var. Bugün Murat (Yıldırım) kurtardı, Trabzonspor maçında başka biri, Kayserispor maçında da başka biri çıkacak. Çıkarmak zorundayız. Elimizdeki kadro yapısı belli, sakat oyuncumuz çok. Bifouma 6 gündür antrenman yapmadı ama oyuna soktuk, büyük bir risk. O da sakatlanıp çıkabilirdi. Dolayısıyla oynayan bütün oyunculara destek vermemiz gerekiyor."

Bir soru üzerine Karaman, rakiplerinin zorlu maçları bulunduğunu anlatarak, "Şu an 25 puan olduk. Üç maç içinde 30'u bulursak, gerisi geliyor. Zaten bu takım bir kazanmaya başlasın, o alışkanlık gelecek." diyerek sözlerini tamamladı.

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