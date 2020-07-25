YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

ANTALYA HABERLERİ  | 25.07.2020 00:42 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: - "Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçı maalesef berabere bitirdik. Dolayısıyla ligi de bitirdik" - "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" - "(Arda Turan) Konuştuğumuz oyunculardan bir tanesiydi. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz "

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 34. ve son haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçı kazanabilecekken bir puana razı olduklarını söyledi.

Terim, Antalya Stadı'nda maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, mücadelede ilk yarı Antalyaspor'un ikinci devre kendilerinin iyi oynadığını belirtti.

Oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirmeyi başardıklarını ifade eden Terim, şöyle konuştu:

"Beraberliği bulduk. Beraberlikten sonra oyunu domine ettik, ondan sonra da pozisyon vermedik. Bir sürü pozisyon bulduk ve kaçırdık. Bir doldur boşalt topu maalesef birçok oyuncumuzun hatasıyla, tüm takımın hatasıyla klasik bu seneki Galatasaray tipi yenilen goller diyelim, öyle bir gereksiz. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçı maalesef berabere bitirdik. Dolayısıyla ligi de bitirdik. Antalyaspor'a başarılar diliyorum."

- Yeni sezon hazırlığı 12 Ağustos'ta

Terim, yeni sezon hazırlıklarına 12 Ağustos'ta başlayacaklarını söyledi.

Hep beraber olağanüstü bir iş yapmaları gerektiğini dile getiren Terim, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor. Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız." değerlendirmesini yaptı.

- "Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz"

Geçen sezon 10-11 oyuncunun sezon başı kampına katılamadığını hatırlatan Terim, bu sıkıntıyı gelecek sezon yaşamak istemediklerini vurguladı. Terim, şöyle devam etti:

"Bunun cezasını ocak ayına kadar çektik. Bu sene tek dileğim, süre az olmasına rağmen bunu başarabilecek güçteyiz. Birtakım oyuncuları bünyemize katıp, bazı oyunculara da teşekkür edip ayrıldıktan sonra net bir takımla sezon başını, 12 Ağustos'u hep beraber görmeyi ümit ediyorum. Bu bizim için çok önemli."

Terim, bir gazetecinin Arda Turan'ı transfer etmeyi isteyip istemediklerine ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Arda Turan. O gün Başkan ve yönetimimizle yaptığımızda toplantıda, onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Yerli, yabancı, giden, gelen tahtada yazılanlar... Arda da onlardan bir tanesi. Konuştuğumuz oyunculardan bir tanesiydi. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:50
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:17
Yatsı
21:48

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Balcı Eczanesi
Muratpasa
Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Baraj Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.