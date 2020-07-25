Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 34. ve son haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçı kazanabilecekken bir puana razı olduklarını söyledi.

Terim, Antalya Stadı'nda maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, mücadelede ilk yarı Antalyaspor'un ikinci devre kendilerinin iyi oynadığını belirtti.

Oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirmeyi başardıklarını ifade eden Terim, şöyle konuştu:

"Beraberliği bulduk. Beraberlikten sonra oyunu domine ettik, ondan sonra da pozisyon vermedik. Bir sürü pozisyon bulduk ve kaçırdık. Bir doldur boşalt topu maalesef birçok oyuncumuzun hatasıyla, tüm takımın hatasıyla klasik bu seneki Galatasaray tipi yenilen goller diyelim, öyle bir gereksiz. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçı maalesef berabere bitirdik. Dolayısıyla ligi de bitirdik. Antalyaspor'a başarılar diliyorum."

- Yeni sezon hazırlığı 12 Ağustos'ta

Terim, yeni sezon hazırlıklarına 12 Ağustos'ta başlayacaklarını söyledi.

Hep beraber olağanüstü bir iş yapmaları gerektiğini dile getiren Terim, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor. Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız." değerlendirmesini yaptı.