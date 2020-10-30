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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.10.2020 22:57 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "5-1'lik skorun değerlendirmesi olmaz. Rakip bizden daha fazla istedi ve hakettikleri bir galibiyet oldu"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, kazanmayı beklediklerini fakat bu kadar farklı bir galibiyetin sürpriz olduğunu söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu maçtan puan alırız, bu oyuncu grubuyla bugün galibiyetle döneriz' dedik ve istediğimizi yaptık. Fakat bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum." şeklinde konuştu.

Oyuncuların çok istekli ve arzulu oyun sergilediğini aktaran Canel, şunları kaydetti:

"Oyun şekli çok daha farklı olabilirdi. 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerde güzel hareketlerle pozisyon buldular. Değerlendirseydik çok daha farklı olurdu. Bundan sonraki maçlarımızda aynı iştahla oynayacağız. Bu şekilde gitmek istiyoruz."

- Mehmet Özdilek: "İki haftadır bireysel hatalar çok ön plana çıkıyor"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek ise üzgün olduklarını söyledi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "5-1'lik skorun değerlendirmesi olmaz. Rakip bizden daha fazla istedi ve hakettikleri bir galibiyet oldu. Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler. İki haftadır bireysel hatalar çok ön plana çıkıyor. O anlamda canım sıkılıyor." şeklinde konuştu.

Hataların pahalıya mal olduğunu belirten Özdilek, "Biz özellikle 6 haftalık süreçte bu ligde rakiplere en az pozisyon veren takımken bugün inanılmaz derecede pozisyonlar verdik. Üzgünüz ama uzun bir maratonda kafamıza öne eğmek değil yola devam etmek zorundayız. Rakibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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