YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

RİZE HABERLERİ  | 01.11.2020 16:24 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: - "Üç haftadır kazanıyoruz ve önemli bir üç puan daha aldık" - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: - "Mücadele ve takım disiplini adına çok şey başardık ancak tek eksiğimiz olan golü atamadık"

RİZE (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, üst üste üçüncü maçlarını kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuları tebrik eden Tomas, "Üç haftadır kazanıyoruz ve önemli bir üç puan daha aldık. Maça iyi başlamadık. Kaybettiğimiz toplarla rakibe fırsatlar verdik. Attığımız golden sonra oyun olarak da toparlandık. 90 dakika iyi mücadele ettik. Seriye devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gelecek hafta ligde bay geçeceklerini hatırlatan Hırvat teknik adam, "Sakatların iyileşmesi ve eksiklerimizi gidermek için kamp yapacağız. Eksiklerimizi giderip, gelecek haftalarda galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bektaş: "Tek eksiğimiz olan golü atamadık"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, ilk olarak İzmir'de meydana gelen depremden duyduğu üzüntüyü dile getirip, ölenlere başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Çaykur Rizespor karşısında kazanmak adına oyun disiplinini sahaya yansıttıklarını aktaran Bektaş, şöyle devam etti:

"Maç içinde iyi işler yaptık. Girdiğimiz 5 net pozisyonda gol atamadık. Geri koşudan kaynaklanan bir gol yemek beni üzdü. Bunu hafta içi çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yedik ve üzüldük. Mücadele ve takım disiplini adına çok şey başardık ancak tek eksiğimiz olan golü atamadık. Takımımdan memnunum. Tek memnun olmadığım şey skor. Demek ki hala eksiklerimiz var. Bunlara çalışacağız."

Son vuruşlarda eksikleri olduğuna işaret eden Bektaş, "Oyun olarak son ana kadar geliyorsunuz ve son vuruşu yapamıyorsunuz. Oyuncularımız biraz daha dikkat etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
PARTNERTuvana Türkay: Koronavirüsü atlattımTuvana Türkay: Koronavirüsü atlattım
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu
23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi’nin ellerinde işlevleniyor
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi’nin ellerinde işlevleniyor
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın

Rize Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
05:16
Sabah
06:42
Öğle
12:07
İkindi
14:54
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Rize Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Gözde Eczanesi
Merkez
Haşimoğlu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Ardesen
Yeni Öztürk Eczanesi
Cayeli
Halk Eczanesi
Findikli
Coşkun Eczanesi
Kalkandere
Kaçkar Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Çayeli Toplum Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi
Çayeli Toplum Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.