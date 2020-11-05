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Maçın ardından

SİVAS HABERLERİ  | 05.11.2020 23:38 | Son Güncelleme

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: - "Çok önemli bir 3 puan kazandılar. Çok iyi defans yapan, çok iyi kontratağa çıkan bir takıma karşı oynadık"

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, kırmızı-beyazlı takımı tebrik etti.

Gurbanov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin iyi bir oyun oynadığını söyledi.

Sivasspor'u kutlayan Gurbanov, "Çok önemli bir 3 puan kazandılar. Çok iyi defans yapan, çok iyi kontratağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Futbolcularım çok çalıştılar." dedi.

Bu yenilgiyi unutup önlerindeki maçlara bakacaklarını ifade eden Gurbanov, diğer karşılaşmalara daha iyi hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Sivasspor'un Maccabi Tel-Aviv maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktığını dile getiren Gurbanov, "Oyun sistemleri aynıydı. İkinci yarı daha süratli oyuncuları tercih ettiler. Hem defansta hem de hücumda düzenli oynadılar." diye konuştu.

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