SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşısında çok güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Çalımbay, 2-0 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlaka kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını ve kazandıklarında şanslarının devam edeceğini bildiklerini belirtti.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Çalımbay, "Bu maça her şeyimizi vererek oynadık. Kesinlikle rotasyon düşünmedik. Gözümüzde Galatasaray maçı yoktu. Bizim için önemli olan bu maçtı. Oynamayan arkadaşların çoğu sakattı. Maçın başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. Takımımı tebrik ediyorum. Güzel ve net bir galibiyet aldık." diye konuştu.

- "Arayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor"

Çalımbay, 5 günde ikinci maça çıktıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hatayspor maçının ardından bu karşılaşmaya çıktık, 2 gün sonra da Galatasaray maçı var. Oyuncuların kötü oynaması, sakatlık ve bıkkınlık olması gayet normal. Bizim kadar tempolu maç oynayan hiçbir takım yok. Bu da zaman zaman sıkıntılar yaratabiliyor. O sıkıntıları yaşıyoruz. Galatasaray maçından sonra verilecek arayı bekliyoruz. Arayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hem dinlenerek hem de sakat arkadaşlarımızın takıma katılmasıyla hem lige hem de Avrupa kupalarına bambaşka bir şekilde başlayacağız."