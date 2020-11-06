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Maçın ardından

SİVAS HABERLERİ  | 06.11.2020 00:19 | Son Güncelleme

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: "Bugün ilk 3 puanımızı aldık. İnşallah bundan sonraki karşılaşmada da 3 puan alırız"

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yenerek ilk galibiyeti aldıklarını söyledi.

Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karabağ'a karşı iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Daha önceki karşılaşmalarda da galibiyete çok yaklaştıklarını, ancak bu maçta 3 puanla tanıştıklarını aktaran Mecnun Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Goller de atmıştık ama maalesef puan alamamıştık. Dün büyük bir başarıya imza atan Başakşehir futbolcularını ve yönetimini de kutluyorum. Dün sanki o galibiyet bizim takımımıza öz güven verdi. Bugün ilk 3 puanımızı aldık. İnşallah bundan sonraki karşılaşmada da 3 puan alırız. Özellikle İsrail'deki karşılaşma çok önemli. Çünkü burada çok basit, hiç hak etmediğimiz bir yenilgi aldığımızı düşünüyorum. O maçı kazanarak gruptan çıkmayı hedefliyoruz."

Otyakmaz, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü Sivas'ta Galatasaray ile karşılaşacaklarını dile getirerek, "Ligde biraz geride kaldık. Bu sebeple normal yerimize dönmek için Galatasaray maçını da iyi mücadele edip kazanmak istiyoruz." dedi.

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarına da değinen Mecnun Otyakmaz, dost ve kardeş Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a başarılar diledi.

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