YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

ANTALYA HABERLERİ  | 29.11.2020 19:09 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: - "Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi" - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Son dakika yakaladığımız pozisyonlarla biraz daha dikkatli olsak belki en kötü bir puanla ayrılabilirdik"

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, zorlu rakip karşısında oyuna iyi başladıklarını ve sonuçta da 3 puan aldıklarını söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir rakip karşısında oyuna iyi başladıklarını belirtti.

Özellikle birinci ve ikinci bölgede baskı yaparak, hem topu kontrol ettiklerini hem de pozisyon ürettiklerini anlatan Tokatlı, "Önde baskının neticesinde golümüzü bulduk. Ancak ikinci yarıda oyunun seyri değişti. Sakatlıklar, değişiklikler oyunun ritmini bozdu. Sertliğe, rakibin baskısına karşı 3-5-2'ye döndük. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi." dedi.

Tokatlı, her maçı ayrı ayrı düşündüklerini dile getirerek, "Liderliği bırakmak istemiyoruz. Bunun neticesinde çok çalışıyoruz ve sonucunda da kazanıyoruz. Futbolcularımızı ve ekibimizi kutluyorum." diye konuştu.

- İsmail Kartal: "Biraz daha dikkatli olsak belki en kötü bir puanla ayrılabilirdik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise zor bir rakiple oynadıklarını belirtti.

İyi bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini anlatan Kartal, "İlk yarı oyunun başlarında baskı yedik. Kendi yarı sahamızdan topu çıkarmakta biraz zorlandık. Antrenmanda bu eksikleri çalışmamıza rağmen geçişleri sağlayamadık. Bu da bizim tarafımızdan zorlayıcı bir durum oldu. Sonra uzun toplarla baskıdan kurtulup, hücum etmeye başladık. İlk yarıda bir net pozisyonumuz vardı." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarı hamleler sonucunda maçı çevirmeyi düşündüklerini ancak iki hücum oyuncularının sakatlandığına dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın sakatlanması bütün planlarımızı bozdu. Elimizdeki oyuncularla Alanyaspor’a cevap vermek isteyerek maçı çevirmek istedik. Baktığımızda zaten bütün ikili mücadelelerde öndeyiz. Topla oynama hemen hemen kafa kafaya gidiyor. Biraz daha dikkatli olsak belki en kötü bir puanla ayrılabilirdik. Oyunculara mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç kaybettik. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat, kayınpederini baklavayla zehirledi Damat, kayınpederini baklavayla zehirledi
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
12:51
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Doğa Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Örnekköy Eczanesi
Muratpasa
Gebiz Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.