Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, üst sıralara yükselmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Uçar, takımının altı maç sonra sahasında kazandığını aktardı.

Recep Uçar, maça farklı bir diziliş ve anlayışla çıktıklarının altını çizerek, "Sahamızda altı maç sonra kazandığımız için mutluyuz. Çok değerli bir galibiyetti. Üçüncü bölgede topa biraz daha sahip olabilen teknik kapasitesi yüksek oyuncularla maça başlamıştık. Kazandığımız penaltıyı Boluspor maçında olduğu gibi değerlendiremedik. Bu takımın üzerinde olumsuz etki bıraktı. Maçın 60. dakikasından sonra oyunu domine etmeye çalıştık. Golü bulduk ve skoru korumayı başardık. Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın umarım başlangıcı olacak." diye konuştu.

- Semih Özü: "Hakem maçı biraz gerdi"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, maçın hakemini eleştirerek verilen kararların mücadelenin gidişatını etkilediğini söyledi.