TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ilk yarıda kalan 2 maçlarını da kazanmak istediklerini söyledi.

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Çok stresli bir haftayı geride bıraktıklarına işaret eden Sağlam, "Bu süreçte Bursaspor, Balıkesirspor ve Boluspor ile karşılaştık. Bu maç öncesi kalan 3 maçı da kazanıp, ilk devrenin son kısmında puan kaybı yaşamak istemiyorduk. Üç maçta alacağımız 9 puan bizi ligde daha yukarılara taşıyacak. Amacımız ne şekilde olursa olsun devrenin son maçlarını kayıpsız geçmekti. İlkini bugün kayıpsız geçtik." ifadelerini kullandı.

Sağlam, maçta bazı gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftalardaki sıkıntılarımız bu maçta da hortladı. Bugün de çok net gol pozisyonumuz vardı. Maalesef kaçırdık. Maçı daha erken koparabilecek ve rahat hale getirebilecek pozisyonları da ürettik. Maalesef taraftarımıza sıkıntılı bir maç seyrettirdik. Bugün kazanmak önemliydi. Kalan 2 maçımızdan da 3 puanla ayrılıp, devre arasında gerekli takviyeleri yapıp, inşallah sakatlarımızın da aramıza katılmasıyla Samsunspor olarak çok daha iyi bir takım olmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum."