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Maçın önüne geçen olay! Mert Hakan Yandaş, kendisine güvenlik görevlisinin saldırdığını söyledi!

24.12.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçı sonrası olay yaratacak bir iddiada bulundu. Trabzonspor'un golü sonrası kenarda ısınırken güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını iddia eden yıldız oyuncu yaptığı bu açıklamayla adeta maçın önüne geçti.

Maçın önüne geçen olay! Mert Hakan Yandaş, kendisine güvenlik görevlisinin saldırdığını söyledi!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa olay yaratacak bir iddiada bulundu. Güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını iddia eden yıldız oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına giriş yaptı.

"10 KİŞİ KALMAYI ZATEN BEKLİYORDUK!"

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Mert Hakan, "Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. 10 kişi kalmayı zaten bekliyorduk, hatta antrenmanlarda 10 kişi olarak çalıştık" dedi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ BANA SALDIRDI"

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Mert Hakan, "Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz... Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi... Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah!" şeklinde konuştu.


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