YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Maden şehidi formaları iş adamlarına dağıtılıyor

Maden şehidi formaları iş adamlarına dağıtılıyor

05.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Maden şehidi formaları iş adamlarına dağıtılıyor

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, maden şehitleri adına üretilen 3 bin 368 maden şehidinin adının yazılı olduğu formayı iş adamlarına dağıtıyor.Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, 3 bin 368 maden şehidinin adını yaşatmak için forma yaptırdı.

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, maden şehitleri adına üretilen 3 bin 368 maden şehidinin adının yazılı olduğu formayı iş adamlarına dağıtıyor.
Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, 3 bin 368 maden şehidinin adını yaşatmak için forma yaptırdı. Üretilen bu formalar derneğe bağışta bulunan iş adamları ve protokole hediye edilecek. Başkanı Çetin Yiğit, HD İnşaat, Has Döner ve Has Çorba ortaklarından Hasan Şahin ve Ercan Yıldırım’a isimlerinin yazılı olduğu bu formalardan takdim etti. Ziyarette konuşma yapan Yiğit şu ifadelere yer verdi; “Dernek olarak arkadaşlarımız ile beraber ortak bir proje yapalım dedik. Ailelerin de bu konuda talepleri oldu. Ailelerimiz, kendilerine babalarımızdan bizlere hatıra olsun, ismi yazılı olan forma dernek olarak yaptıralım. Bizim derneğimize bu zamana kadar bağış yapmış, bu zamandan sonra da bağış yapacak kuruluş ve kişilere birer forma hediye ediyoruz. Kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz.”
İsimlerinin yazılı olduğu maden şehidi formaları teslim alan Hasan Şahin ve Ercan Yıldırım ise Başkan Yiğit’e teşekkürlerini sundular.

Maden şehidi formaları iş adamlarına dağıtılıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:53
Öğle
13:12
İkindi
15:54
Akşam
18:20
Yatsı
19:42

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Bilge Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Engelli bireylere resim ve müzik kursu veriliyor

Engelli bireylere resim ve müzik kursu veriliyor

Alaplı Belediyesi artık cepte

Alaplı Belediyesi artık cepte

Zonguldak'ta kaybolan epilepsi hastası bulundu

Zonguldak'ta kaybolan epilepsi hastası bulundu

Devrek’te dere ıslah çalışmalarına başlandı

Devrek’te dere ıslah çalışmalarına başlandı

Devrek Belediyesi’nden aylık meclis toplantısı

Devrek Belediyesi’nden aylık meclis toplantısı

Mecliste kaçak yapılar gündeme geldi

Mecliste kaçak yapılar gündeme geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.