Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor

Depolardaki patateslerin ilk olarak işçiler tarafından büyüklüklerine göre ayrıldığını belirten Can, "Daha sonra patatesler çuvallara konularak kamyonlara yükleniyor. Köyümüzün Çepişoğlu mevkisinde 6 doğal soğuk hava depomuz mevcut. Buradaki 3 mağaranın toplam patates depolama kapasitesi 12 bin ton. Mağaraların en önemli özelliği yazın ve kışın içerideki sıcaklığın 8 ila 14 derece olmasıdır." dedi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyündeki, soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralarda muhafaza edilen patatesler Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere diğer illere gönderiliyor.

Patates üreticisi Mehmet Kıymaz ise patateslerini ekim ayında depolara getirerek, muhafaza altına aldıklarını ifade etti.

Kasım ayının sonundan peyderpey mart ayının sonuna kadar ürünlerini İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illere gönderdiklerini aktaran Kıymaz, doğal ortamda korunan patateslerinin kaliteli olduğunu dile getirdi.

- "Depolarımıza ayrıca limon da koyuyoruz"

Sandıklı patatesinin lezzeti ve kalitesi nedeniyle meşhur olduğuna dikkati çeken Kıymaz, şöyle devam etti:

"Patatesimiz genellikle İstanbul pazarına gidiyor. Depolarımız 15 yıldır var. Depolarımıza ayrıca limon da koyuyoruz. Kamyonlar içeriye kadar girebiliyor. Mağaralarda 4'er bin tona kadar ürünü muhafaza edebiliyoruz. Şu anda burada 70'in üzerinde kadın işçimiz çalışıyor. Erkek işçilerle beraber 80 işçi çalışıyor. Onlar da bu sayede buradan rızklarını kazanıyor."

