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16 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirve değişmedi

Televizyon ekranlarında cuma akşamı reyting yarışı yine hız kesmedi. Birbirinden iddialı yapımların izleyici karşısına çıktığı 16 Ekim 2026 tarihinde, günün en çok izlenen yapımı belli oldu. Dün akşam zirvenin sahibi yine değişmedi.

16 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirve değişmedi
Öznur Yaslı İkier

Güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasında kıyasıya bir mücadele vardı.

16 Ekim Cuma gününe ait reyting sonuçlarına göre TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirveye yerleşti. Dizi, elde ettiği izlenme oranlarıyla cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

16 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirve değişmedi 1

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti ise üç kategoride de ikinci sırada yer aldı. Böylece iki iddialı yapım arasındaki reyting rekabetinde Taşacak Bu Deniz liderliğini sürdürürken Kızılcık Şerbeti de yakın takibini devam ettiriyor.

16 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirve değişmedi 2

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin kaleme aldığı ilk bölümle AB kategorisinde dikkat çekici bir yükseliş yakaladı. Dizi, geçen haftaya göre 1,80 puanlık artışla reytingini 7,06'ya taşıdı.

Geçtiğimiz hafta Taşacak Bu Deniz ile arasında 3,48 puanlık fark bulunan Kızılcık Şerbeti, rakibinin gerilemesiyle aradaki mesafeyi büyük ölçüde kapattı. İki yapım arasındaki fark, son sonuçlarla birlikte 1,12 puana kadar geriledi.

16 EKİM 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Taşacak Bu Deniz — TRT 1

Kızılcık Şerbeti — SHOW TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Taşacak Bu Deniz (Özet) — TRT 1

Esra Erol'da — ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI

Taşacak Bu Deniz — TRT 1

Kızılcık Şerbeti — SHOW TV

Taşacak Bu Deniz (Özet) — TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Kızılcık Şerbeti (Özet) — SHOW TV

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Taşacak Bu Deniz — TRT 1

Kızılcık Şerbeti — SHOW TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Taşacak Bu Deniz (Özet) — TRT 1

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Anahtar Kelimeler:
reyting Kızılcık Şerbeti Taşacak Bu Deniz
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