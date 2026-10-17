16 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirve değişmedi

Güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasında kıyasıya bir mücadele vardı.

16 Ekim Cuma gününe ait reyting sonuçlarına göre TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirveye yerleşti. Dizi, elde ettiği izlenme oranlarıyla cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti ise üç kategoride de ikinci sırada yer aldı. Böylece iki iddialı yapım arasındaki reyting rekabetinde Taşacak Bu Deniz liderliğini sürdürürken Kızılcık Şerbeti de yakın takibini devam ettiriyor.

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin kaleme aldığı ilk bölümle AB kategorisinde dikkat çekici bir yükseliş yakaladı. Dizi, geçen haftaya göre 1,80 puanlık artışla reytingini 7,06'ya taşıdı.

Geçtiğimiz hafta Taşacak Bu Deniz ile arasında 3,48 puanlık fark bulunan Kızılcık Şerbeti, rakibinin gerilemesiyle aradaki mesafeyi büyük ölçüde kapattı. İki yapım arasındaki fark, son sonuçlarla birlikte 1,12 puana kadar geriledi.

16 EKİM 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI



Taşacak Bu Deniz — TRT 1

Kızılcık Şerbeti — SHOW TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Taşacak Bu Deniz (Özet) — TRT 1

Esra Erol'da — ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI



Taşacak Bu Deniz — TRT 1

Kızılcık Şerbeti — SHOW TV

Taşacak Bu Deniz (Özet) — TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Kızılcık Şerbeti (Özet) — SHOW TV

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI



Taşacak Bu Deniz — TRT 1

Kızılcık Şerbeti — SHOW TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Taşacak Bu Deniz (Özet) — TRT 1

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