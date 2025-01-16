16 Ocak 2025 Perşembe Yayın Akışı! Bu akşam hangi diziler var? İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Siyah Kalp yeni bölüm var mı?

Perşembe akşamları televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin olacağı merak ediliyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var? İşte 16 Ocak 2025 Perşembe güncel TV yayın akışı...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Now Tv'de ise Hudutsuz Sevda dizisi saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv'de ise saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi ekrandaki yerini alacak.

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Bir gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - John Wick

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor 2025 All Star

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Siyah Kalp