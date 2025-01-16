16 Ocak 2025 Perşembe Yayın Akışı! Bu akşam hangi diziler var? İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Siyah Kalp yeni bölüm var mı?

Perşembe akşamları televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin olacağı merak ediliyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var? İşte 16 Ocak 2025 Perşembe güncel TV yayın akışı...
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Now Tv'de ise Hudutsuz Sevda dizisi saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.
Atv'de ise saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi ekrandaki yerini alacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Bir gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - İnci Taneleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - John Wick
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor 2025 All Star
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Siyah Kalp
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