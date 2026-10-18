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17 Ekim reytingleri şaşırttı: Güller ve Günahlar mı Başkalarının Hayatı mı?

Reyting yarışında dengeler değişti! “Başkalarının Hayatı”, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşerek “Güller ve Günahlar”ın tahtını salladı. Peki, gecenin reyting sıralamasında hangi yapımlar öne çıktı?

17 Ekim reytingleri şaşırttı: Güller ve Günahlar mı Başkalarının Hayatı mı?

Televizyon yayıncılığında hafta sonunun en kritik yarışlarından biri daha geride kaldı. 17 Ekim Cumartesi akşamı prime time kuşağında yayınlanan diziler, yarışmalar ve eğlence programları izleyicileri ekran başına kilitlerken, reyting tablolarındaki son durum da netleşti. Peki, gecenin reyting sıralamasında hangi yapımlar öne çıktı?

İşte Total, AB ve 20+ ABC1 gruplarında ekranın şampiyonları, zirve takibini sürdürenler ve gecenin öne çıkan tüm sıralama detayları...

Cumartesi akşamı Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar dizisi arasında büyük bir rekabet vardı. Totalde Başkalarının Hayatı Güller ve Günahlar dizisinin geçemezken AB ve 20+ ABC1'de zirveye yerleşti.

17 Ekim reytingleri şaşırttı: Güller ve Günahlar mı Başkalarının Hayatı mı? 1

TOTAL

  1. Güller ve Günahlar
  2. Başkalarının Hayatı
  3. Gönül Dağı
  4. MasterChef Türkiye
  5. Güldür Güldür Show
  6. Mercan Köşk
  7. Sevdam Karadeniz (Tekrar)

17 Ekim reytingleri şaşırttı: Güller ve Günahlar mı Başkalarının Hayatı mı? 2

AB

  1. Başkalarının Hayatı
  2. MasterChef Türkiye
  3. Güller ve Günahlar
  4. Gönül Dağı
  5. Güldür Güldür Show
  6. Mercan Köşk
  7. Sevdam Karadeniz (Tekrar)

20+ ABC1

  1. Başkalarının Hayatı
  2. Gönül Dağı
  3. Güller ve Günahlar
  4. MasterChef Türkiye
  5. Güldür Güldür Show
  6. Mercan Köşk
  7. Sevdam Karadeniz (Tekrar)

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