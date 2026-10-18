17 Ekim reytingleri şaşırttı: Güller ve Günahlar mı Başkalarının Hayatı mı?

Televizyon yayıncılığında hafta sonunun en kritik yarışlarından biri daha geride kaldı. 17 Ekim Cumartesi akşamı prime time kuşağında yayınlanan diziler, yarışmalar ve eğlence programları izleyicileri ekran başına kilitlerken, reyting tablolarındaki son durum da netleşti. Peki, gecenin reyting sıralamasında hangi yapımlar öne çıktı?

İşte Total, AB ve 20+ ABC1 gruplarında ekranın şampiyonları, zirve takibini sürdürenler ve gecenin öne çıkan tüm sıralama detayları...

Cumartesi akşamı Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar dizisi arasında büyük bir rekabet vardı. Totalde Başkalarının Hayatı Güller ve Günahlar dizisinin geçemezken AB ve 20+ ABC1'de zirveye yerleşti.

TOTAL

Güller ve Günahlar Başkalarının Hayatı Gönül Dağı MasterChef Türkiye Güldür Güldür Show Mercan Köşk Sevdam Karadeniz (Tekrar)

AB

Başkalarının Hayatı MasterChef Türkiye Güller ve Günahlar Gönül Dağı Güldür Güldür Show Mercan Köşk Sevdam Karadeniz (Tekrar)

20+ ABC1