19 Ekim Pazartesi reyting sonuçları: Uzak Şehir mi Altı Üstü İstanbul mu zirvede?

19 Ekim 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak edilirken, Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul arasındaki reyting yarışı da gündeme geldi. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü reyting sıralamasında zirveye hangi yapım yerleşti?

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir reytinglerini artırsa da zirveyi alamadı. Altı Üstü İstanbul bu haftada reytinglerde birinci oldu.

ATV'nin bir başka popüler programı "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT", gün içinde yüksek reytingler aldı. Program sıralamada 3. oldu.

| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |

| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

| 1 | ALTI USTU ISTANBUL | ATV | 20:57:31 | 24:17:46 |

| 2 | UZAK SEHIR | KANAL D | 20:44:58 | 23:42:34 |

| 3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:55 | 12:59:55 |

| 4 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00:48 | 20:44:47 |

| 5 | ALTI USTU ISTANBUL (OZET) | ATV | 19:59:50 | 20:57:31 |

| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:11 | 18:52:32 |

| 7 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:07 | 20:00:15 |

| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:04 | 19:55:11 |

| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:25 | 20:00:04 |

| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:25 | 19:59:55 |

Kaynak: TİAK