2 yıl evli kalmışlardı! Nehir Erdoğan eski eşiyle ilgili konuştu: Ben bile unutuyorum

Bir süredir gözlerden uzak olan Nehir Erdoğan, Mira adlı diziyle ekrana döndü. Son olarak Saba Tümer'in programına konuk olan Erdoğan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.. Eski evliliği hakkında konuşan oyuncu şaşırtan ifadeler kullandı.

"YANLIŞLIKLA EVLENİVERMİŞİZ"

Erdoğan, eski eşi Ahmet Sesigürgil ile ilişkisini değerlendirirken, aslında çok iyi arkadaş olmaları gerektiğini düşündüğünü söyledi. 2014 yılında evlenen ve 2016 yılında boşanan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Evliliği gerçekten başarabilen insanlara büyük saygı duyuyorum. Ama sevgili eski eşim Ahmet Sesigürgil’e de selam olsun; bazen unutuyorum; yani biz sadece çünkü çok iyi arkadaş olması gereken insanlar olacakken yanlışlıkla evlenivermişiz.



Evliliğimiz sadece iki yıl sürdüğü için bazen kendi kendime ‘Ben evlenmiş miydim ya?’ dediğim oluyor. Bir noktada aileme, ‘Tamam, çok istiyorsunuz, yapacağız bu işi’ dedim. O mükemmeliyetçi aile beklentisini iki senede aradan çıkarmış oldum. Sonunda onlar da benim bu işi beceremeyeceğimi anladı."

Sosyal medyada bu konuşma defalarca kez paylaşıldı ve oyuncuya dair "Kadın samimi itiraf etmiş", "Çok haklı fark edip harekete geçmiş", "Çok samimi geldi" yorumlarında bulundu.