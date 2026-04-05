MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

2 yıl evli kalmışlardı! Nehir Erdoğan eski eşiyle ilgili konuştu: Ben bile unutuyorum

'Koçum Benim', 'Yabancı Damat', 'Aşk Bir Hayal', 'Yasak Elma' gibi birçok yapımda yer alan 44 yaşındaki başarılı oyuncu Nehir Erdoğan eski eşini anarak söylediği sözlerle güneme geldi.

Bir süredir gözlerden uzak olan Nehir Erdoğan, Mira adlı diziyle ekrana döndü. Son olarak Saba Tümer'in programına konuk olan Erdoğan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.. Eski evliliği hakkında konuşan oyuncu şaşırtan ifadeler kullandı.

"YANLIŞLIKLA EVLENİVERMİŞİZ"

Erdoğan, eski eşi Ahmet Sesigürgil ile ilişkisini değerlendirirken, aslında çok iyi arkadaş olmaları gerektiğini düşündüğünü söyledi. 2014 yılında evlenen ve 2016 yılında boşanan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Evliliği gerçekten başarabilen insanlara büyük saygı duyuyorum. Ama sevgili eski eşim Ahmet Sesigürgil’e de selam olsun; bazen unutuyorum; yani biz sadece çünkü çok iyi arkadaş olması gereken insanlar olacakken yanlışlıkla evlenivermişiz.
Evliliğimiz sadece iki yıl sürdüğü için bazen kendi kendime ‘Ben evlenmiş miydim ya?’ dediğim oluyor. Bir noktada aileme, ‘Tamam, çok istiyorsunuz, yapacağız bu işi’ dedim. O mükemmeliyetçi aile beklentisini iki senede aradan çıkarmış oldum. Sonunda onlar da benim bu işi beceremeyeceğimi anladı."

Sosyal medyada bu konuşma defalarca kez paylaşıldı ve oyuncuya dair "Kadın samimi itiraf etmiş", "Çok haklı fark edip harekete geçmiş", "Çok samimi geldi" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Nehir Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eskiden cinselliği evlilikte tanıyan kızlar artık flörttür şudur budur derken evliliklerin eski tadı kalmadı .
evlilik işi ülkemizde maalesef "zorlunlu bir adım" gibi görülüyor, ancak etrafımızdan gördüğüm kadarı ile evliliklerin ciddi oranda çoğu, ya çocuk durumu ya da çevre baskısı zorunluluklarından devam ediyor.
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.