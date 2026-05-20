Daha 17 oyuncuları kimler, konusu ne? Daha 17 ne zaman?

Televizyon dünyasının yeni projelerinden Daha 17 için heyecan giderek artıyor. Yaz Yayınlanan fragmanın ardından dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi araştırılmaya başlandı. Özellikle sosyal medyada fragmana yapılan yorumlar dikkat çekerken, gençlik ve dram türünü bir araya getiren yapımın sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olması bekleniyor. İşte “Daha 17” dizisinin oyuncuları ve fragman sonrası öne çıkan detaylar…

DAHA 17 NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu dizi, 31 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek.

DAHA 17 OYUNCULARI

Genç yeteneklerin dikkat çektiği dizide Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa,Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat, yer alıyor.

Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından pek çok yorum yapıldı. Özellikle son dönemde başroller arasındaki yaş farkı eleştirileri hatırlatılarak "Gençleri özlemişiz", "Yaz dizisi şahane", "Heyecan yarattı fragman", "Yazın izlenir bu dizi" yorumlarında bulunuldu.

DAHA 17 KONUSU

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını merkezine alan Daha On Yedi, İstanbul’da başlayıp Bodrum’a uzanan sürükleyici bir hikaye sunuyor.