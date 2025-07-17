2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatilinden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Zeynep Bastık şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan ünlü isim tatil kareleriyle beğeni topladı.

Çıktığı mavi yolculukta denizin ve güneşin tadını çıkaran Bastık bikinili pozlarını peş peşe yayınladı. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık "Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şeyler atıyor birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor falan. Ben de evde oturup izliyorum" demişti.

Bastık son olarak konserinde ise "2025 Kayısı Güzeli" seçilmişti.