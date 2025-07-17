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2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatilinden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Özel hayatı, iddialı dansları ve cesur sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda '2025 Kayısı Güzeli' seçilmişti. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de tekne tatilinden kareleriyle adından söz ettirdi.

2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatilinden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Zeynep Bastık şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan ünlü isim tatil kareleriyle beğeni topladı.

2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatilinden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 1

Çıktığı mavi yolculukta denizin ve güneşin tadını çıkaran Bastık bikinili pozlarını peş peşe yayınladı. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatilinden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 2

Sosyal medyada 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık "Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şeyler atıyor birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor falan. Ben de evde oturup izliyorum" demişti.

2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatilinden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 3

Bastık son olarak konserinde ise "2025 Kayısı Güzeli" seçilmişti.

2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık tekne tatilinden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 4

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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