21 yaş küçük aşkıyla ayrıldı! Somer Sivrioğlu özel hayatı hakkında açık açık konuştu: ''Aşk gelip geçici''

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve tanınan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

İHANET İDDİASI

Sivrioğlu, son olarak kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen ile yaşadığı ayrılıkla adından söz ettirdi. Belen, ünlü şefin kendisini aldattığını iddia ederek tehdit aldığını söyledi.

'AŞK GELİP GEÇİCİ'

Somer Sivrioğlu, Seren Fosforoğlu'nun YouTube programına konuk oldu ve özel hayatına dair şaşırtan açıklamalarda bulundu. Sivrioğlu ''Aşk gelip geçici, sevgi bile bazen gelip geçici. İlişkiler yıpranan, değişen, dönüşen bir şey. Bazen ayak uydurabiliyorsun bazen uyduramıyorsun' dedi.

Sivrioğlu sözlerini daha sonra eski eşine getirdi. 'Hiç kimse şunu konuşmuyor ya; biz eski eşimle 20 yıl beraberdik, 20 yıl bir ilişkimiz var. Benim onunla ilişkimi durdurmam demek, benim 20 yılımı durdurmam demek' diyen Sivrioğlu, kendi sözlerini 'çok bencilce' diye nitelendirdi.

'EMEK KALICI'

Çocuklarının ise bu meselede bambaşka bir yerde durduğunu dile getiren ünlü şef, '20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim ya? Yani yokmuş gibi davranmak demek' diye konuştu. Sözlerini ise şu cümleyle bağladı: 'Aşklar şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. Ve insan her zaman için en çok emeğini seviyor.'