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82 yaşındaki Nebahat Çehre güzelliğinin sırrını açıkladı!

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Nebahat Çehre, 82 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan görünümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelliğini ve formunu korumak için uyguladığı günlük alışkanlıkları anlatan usta oyuncu, söylemleriyle dikkatleri üzerine çekti. Gün içerisinde 15 dakikalık güzellik uykusu yaptığını açıklayan Çehre, stresten ve gerginlikten uzak durmaya özen gösterdiğinin altını çizdi.

82 yaşındaki Nebahat Çehre güzelliğinin sırrını açıkladı!
Sariye Nur Dönmez

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

"Haziran Gecesi", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kara Para Aşk" gibi birçok başarılı yapımda rol alan Çehre, oyunculuk kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Usta oyuncunun en çok konuşulan rollerinden biri ise "Aşk-ı Memnu" dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri oldu.

Zekâsı, sivri dili, hırsı, şıklığı ve unutulmaz replikleriyle dikkat çeken Firdevs Hanım, Türk televizyon tarihinin hafızalara kazınan kadın karakterleri arasında yer aldı.

"GÜZELLİK İÇTEN DIŞA DOĞRU YANSIYAN BİR ŞEYDİR"

82 yaşındaki Nebahat Çehre, genç ve sağlıklı görünümünü korumak için dikkat ettiği alışkanlıkları anlattı.

Güzelliğin yalnızca dış görünüşle ilgili olmadığını vurgulayan usta oyuncu, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Çehre, "İlk önce beslenme gelir. Güzellik içten dışa doğru yansıyan bir şeydir. Gerçekten sağlıklıysanız iyi görünürsünüz" ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Nebahat Çehre güzelliğinin sırrını açıkladı! 1

HER GÜN 15 DAKİKALIK GÜZELLİK UYKUSU YAPIYOR

Günlük yaşamında uyguladığı rutinlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Nebahat Çehre, kısa süreli dinlenmenin kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Usta oyuncu, "Gün içinde 15 dakika güzellik uykusuna yatarım" diyerek her gün kendisine dinlenmek için zaman ayırdığını söyledi.

82 yaşındaki Nebahat Çehre güzelliğinin sırrını açıkladı! 2

STRESTEN VE GERGİNLİKTEN UZAK DURUYOR

Nebahat Çehre, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmek için yalnızca beslenmesine değil, ruhsal açıdan kendisini iyi hissetmeye de önem verdiğini anlattı.

Günlük hayatında olumsuzluklardan uzak kalmaya çalıştığını belirten Çehre, "Hayatımda stresten, gerginlikten ve çatışmalardan kaçınırım" dedi. Yıllara meydan okuyan usta oyuncunun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Nebahat Çehre
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