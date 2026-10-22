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90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul'u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı

90’lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla müzik dünyasında iz bırakan Tayfun Duygulu, bu kez özel hayatı ve yaşantısıyla gündeme geldi. Tayfun Duygulu şehrin stresinden uzaklaşarak Çeşme'ye yerleşti. Duygulu’nun manzarasıyla öne çıkan lüks villası görenleri hayran bıraktı.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul'u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Türk pop müziğinin 90’lı yıllardaki sevilen isimlerinden Tayfun Duygulu, özellikle Hadi Yine İyisin, Seninle Ölürüm, Kendine Gel ve Duman Oldum şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Romantik parçalarıyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer alan sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra besteci kimliğiyle de dikkat çekiyor. Duygulu şimdi de yeni yaşantısıyla adından söz ettirdi.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı 1

2020 yılında mimar Bella Duygulu ile evlenen ünlü isim şehrin stresinden kaçarak İstanbul'u terk etti. Tayfun Duygulu eşiyle birlikte Çeşme'ye yerleşti.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı 2

Denize oldukça yakın konumuyla dikkat çeken villa, etkileyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Evin iç dekorasyonunda ise modern çizgilerle minimalist detaylar ön plana çıkıyor.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı 3

Koyu tonların ağırlıkta olduğu zeminler, siyah duvar detayları ve ahşap aksesuarlar, villaya şık ve sofistike bir hava katıyor.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı 4

Salonun geniş oturma grubu, ahşap sehpası ve büyük ekran televizyonuyla hem estetik hem de konforlu bir yaşam alanı olarak tasarlandığı görülüyor.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı 5

DENİZİN MAVİLİĞİ EVİN İÇİNE KADAR UZANIYOR

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı 6

Villanın öne çıkan detayları arasında geniş cam yüzeyler yer alıyor.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı 7

Deniz manzarasına açılan büyük pencereler sayesinde evin farklı noktalarından mavinin eşsiz tonlarını izlemek mümkün oluyor.

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı 8

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Anahtar Kelimeler:
Tayfun Duygulu
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