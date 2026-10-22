90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu İstanbul'u terk etti! Manzaralı lüks villası hayran bıraktı

Türk pop müziğinin 90’lı yıllardaki sevilen isimlerinden Tayfun Duygulu, özellikle Hadi Yine İyisin, Seninle Ölürüm, Kendine Gel ve Duman Oldum şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Romantik parçalarıyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer alan sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra besteci kimliğiyle de dikkat çekiyor. Duygulu şimdi de yeni yaşantısıyla adından söz ettirdi.

2020 yılında mimar Bella Duygulu ile evlenen ünlü isim şehrin stresinden kaçarak İstanbul'u terk etti. Tayfun Duygulu eşiyle birlikte Çeşme'ye yerleşti.

Denize oldukça yakın konumuyla dikkat çeken villa, etkileyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Evin iç dekorasyonunda ise modern çizgilerle minimalist detaylar ön plana çıkıyor.

Koyu tonların ağırlıkta olduğu zeminler, siyah duvar detayları ve ahşap aksesuarlar, villaya şık ve sofistike bir hava katıyor.

Salonun geniş oturma grubu, ahşap sehpası ve büyük ekran televizyonuyla hem estetik hem de konforlu bir yaşam alanı olarak tasarlandığı görülüyor.

DENİZİN MAVİLİĞİ EVİN İÇİNE KADAR UZANIYOR

Villanın öne çıkan detayları arasında geniş cam yüzeyler yer alıyor.

Deniz manzarasına açılan büyük pencereler sayesinde evin farklı noktalarından mavinin eşsiz tonlarını izlemek mümkün oluyor.