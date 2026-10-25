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Acun Ilıcalı'dan Hakan Ural'a samimi itiraf: "Gemiyi yaktım"

Hakan Ural’ın programına konuk olan Acun Ilıcalı samimi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Ama ünlüler dünyasından bir grup da benim yükselmeme hasedinden ölüyordu. Gemileri yaktım" diyerek dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'dan Hakan Ural'a samimi itiraf: "Gemiyi yaktım"

Acun Ilıcalı Hakan Ural'ın programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalar yapan Ilıcalı "Bahattin Demir'den bu aralar çok bahsediyorum, bir selam olsun" diyerek şunları söyledi:

Acun Ilıcalı dan Hakan Ural a samimi itiraf: "Gemiyi yaktım" 1

"Bundan 25 yıl önce ben muhabirken Etiler'de Bahattin, sen ve ben oturuyorduk. O gün sen bana 'Farklısın, deli gibi çalışıyorsun ve garip yerlere geleceksin' dedin. Beni merdivenleri çıkarken kalben takdir eden ve başarımı isteyen özel 5-6 kişi var; mesela Hülya Avşar da o gruptan."

Acun Ilıcalı dan Hakan Ural a samimi itiraf: "Gemiyi yaktım" 2

"AFFETMEYECEĞİM 3-4 KİŞİ VAR"

Acun Ilıcalı konuşmasının devamında "Ama ünlüler dünyasından bir grup da benim yükselmeme hasedinden ölüyordu. Zaten birkaçıyla gemiyi yaktım" dedi.

Ilıcalı daha sonra ise "Bende bir normal suç var, bir de DGM'lik suç var. Birisi terbiyesizlik yaptı, onu yaptı, bunu yaptı; bunlar beni bağlamaz. DGM'lik suç dediğim kasti giriş, yani kırmızı kart. Böyle baldıra girdiyse affetmeyeceğim 3-4 kişi var ünlüler dünyasında. Ama sorunum olan insan sayısı 6-7'yi geçmez" ifadelerini kullandı.

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Hakan Ural
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