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Ali Ağaoğlu'nun 6. kez baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Ali Ağaoğlu bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi. Ağaoğlu'nun 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer'in hamile olduğu öğrenilmişti. Şimdi de Ali Ağaoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Ali Ağaoğlu'nun 6. kez baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Dört farklı kadından beş çocuğu; beş de torunu olan Ali Ağaoğlu'nun 72 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Ali Ağaoğlu'nun 15 yıldır birlikte olduğu kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'in hamilelik haberi büyük ses getirmişti.

Ali Ağaoğlu nun 6. kez baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu 1

CİNSİYET BELLİ OLDU

Ali Ağaoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ağaoğlu ailesinin en küçük üyesinin bir erkek bebek olacağı öğrenildi.

Bige Ağaoğlu, Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde kız kıza gerçekleşen şık bir babyshower partisinde cinsiyeti duyurdu.

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Ali Ağaoğlu
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