MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Altı Üstü İstanbul 17. bölüm 2. fragman geldi! ''Yine bir ters köşe''

Uzak Şehir'i tahtından ederek reyting listesinde zirveye yerleşen Altı Üstü İstanbul pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragman kısa sürede ses getirdi. Altı Üstü İstanbul bu hafta yine nefes kesecek.

Altı Üstü İstanbul 17. bölüm 2. fragman geldi! ''Yine bir ters köşe''
Öznur Yaslı İkier

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her hafta reyting listelerinin üst sıralarında yer alan Altı Üstü İstanbul son dönemde Uzak Şehir'i bile tahtından etmişti.

Her bölümü ses getiren dizi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Altı Üstü İstanbul'un 17. bölümünden yayınlanan fragman sosyal medyayı salladı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 17. BÖLÜM 2. FRAGMAN GELDİ

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizi takipçileri 'Umarım Uzay'ın planı vardır', 'Bölüm yine efsane', 'Uzay'ın kesin bir planı vardır ters köşe bence' gibi yorumlar yapıldı.

Emir'in yaşadığı haberiyle mahallede yas, yerini davullu zurnalı kutlamaya bırakır. Ancak kavuşmanın mutluluğuna öfke ve hesaplaşmalar da karışır.

Altı Üstü İstanbul 17. bölüm 2. fragman geldi! Yine bir ters köşe 1

Bayram, kendisinden saklananların hesabını sorarken; Uzay, arkadaşlarından beklemediği bir sevinçle karşılanır. Hikmet'in izini bulmak için ilk yardım ise Melek'ten gelir.

Naz ve Fahriye hiç hesapta yokken yakınlaşır. Bu yakınlaşma Naz'ı uzak durmaya çalıştığı geçmişle yüzleştirirken Emir'in kendisinden vazgeçmemekteki kararlılığı onu köşeye sıkıştırır.

Hasan, Esra'yı bulmak için Uzay'la birlikte hareket eder. Mahallede Nihal'in nişanı coşkuyla kutlanırken, sevenler sevdiklerine kavuşur ancak Bayram'ın geçmişteki günahları bu mutluluğa gölge düşürür.

Uzay, Hikmet'ten gerçekleri öğrenmek için zor bir kararın eşiğindedir.Yapacağı seçim Naz ve Melek'i tehlikeye atınca Hasan ve Emir onu durdurmaya çalışır.

Ancak olaylar çığırından çıkar ve her şey felaketle sonuçlanır… Sanki her şey başa sarar. Uzay'ın Emir'e duyduğu nefret yeniden alevlenirken bu kez Hasan da bu öfkeden payını alacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık' Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'
Eski Türkiye güzelinin acı günü! Kızı Alya hayatını kaybetti Eski Türkiye güzelinin acı günü! Kızı Alya hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
atv Altı Üstü İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Aleyna Kalaycıoğlu'na beraat, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Aleyna Kalaycıoğlu'na beraat, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis

Şiddetli yağışın vurduğu İstanbul'da ilginç görüntü! Bir sürücü trafikte balığa yol verdi

Şiddetli yağışın vurduğu İstanbul'da ilginç görüntü! Bir sürücü trafikte balığa yol verdi

Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı sonrası piyango vurdu!

Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı sonrası piyango vurdu!

Kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar

Kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar

Palamut bolluğu çileye döndü: Ağır koku vatandaşları canından bezdirdi!

Palamut bolluğu çileye döndü: Ağır koku vatandaşları canından bezdirdi!

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.