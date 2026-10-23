Altı Üstü İstanbul 18. bölüm 2. fragman izle! ''Senarist kendini zorluyor''

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamalarında elde ettiği başarıyla dikkat çeken Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz dönemde Uzak Şehir’i geride bırakarak adından söz ettirmişti.

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizi, yeni bölümleriyle gündem yaratmaya devam ediyor. Dizinin 18. bölümüne ait kısa tanıtım da yayınlanmasının ardından izleyicilerin dikkatini çekti.

Yeni bölüm fragmanında Emir’e kurulan büyük tuzak ön plana çıkarken, yaşanacak gelişmeler merak uyandırdı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 18. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

''Takımdan atılmakla kalmadın, futbol hayatın da bitti!'' 18. Bölüm 2. Tanıtım Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00’de atv’de! #AltıÜstüİstanbul @atvcomtr https://t.co/8lP6c8wZJn — Altı Üstü İstanbul (@altiustuistdizi) October 22, 2026

YORUM YAĞDI

Altı Üstü İstanbul fragmanına sosyal medyada; 'Uzmel sahnesi beklerken senaristin bize yazdığı Emir ve Uzay sahneleri', 'Beklenen fragmana bak', 'Senarist Uzmel yazmamak için kendini zorluyor', 'Uzmel sahnesi artsın' gibi yorumlar yapıldı.

Emir'in hayatta olduğunu öğrenen ailesi büyük bir mutluluk yaşadı. Bu gelişme mahallede sevinç yaratırken Uzay, babasını gizlice takip ederek annesinin de hayatta olduğunu öğrendi. Ancak Uzay'ı bekleyen sürprizler bununla sınırlı kalmadı.

Kardeşi Can'ın da yaşadığını öğrenen Uzay, onun kimliğini ortaya çıkarmak için Hikmet'in teklifini kabul etti.

Naz ve Melek'i dedeleriyle buluşmaya götüren Uzay, bu kararının herkesi tehlikeye atacağından habersizdi. Buluşma sırasında Hikmet'in asıl amacının kızları yurt dışına kaçırmak olduğu anlaşıldı.

Yıllar önce küçük Can'ı Hikmet'in emriyle kaçıran Bayram, Can'ın aslında Hasan olduğunu ilk kez Hikmet'ten öğrendi.

Bu gerçekle sarsılan Bayram, Nihal ile İbo'nun nişanında Emir ve Hasan'a duyguyla sarıldı. Ancak öğrendiği gerçeğin ağırlığıyla nasıl yüzleşeceğini bilemedi. Issız arazide gerçekleşen buluşmada Hikmet, kaçırttığı Soner'in hayatını tehdit ederek pasaportları istedi. Uzay ise kardeşinin kimliğini öğrenmeden pasaportları teslim etmeyi reddetti.

Hikmet'in Uzay'ı vurdurmak üzere olduğu sırada Emir, Hasan ve polis olay yerine yetişti. Çıkan çatışmanın ardından Naz ve Melek kurtarıldı, Hikmet ise vuruldu.