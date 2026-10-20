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Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanı İZLE! 'Senarist duy sesimizi'

Son haftalarda reytinglerde büyük bir sıçrama yakalayarak Uzak Şehir'i bile tahtından eden Altı Üstü İstanbul bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkacak. Altı Üstü İstanbul'un 18. bölümünden ilk fragman geldi. Dizi takipçileri kısa sürede fragmana yorum yağdırdı.

Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanı İZLE! 'Senarist duy sesimizi'
Öznur Yaslı İkier

Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul son dönemde Uzak Şehir'i bile tahtından ederek reyting listesinde birinci sıraya yerleşmeyi başardı.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı dizi bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin 18. bölümünden ilk fragman geldi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEYİRCİ SİTEM ETTİ

Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanına kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizi takipçileri 'Uzmel istiyoruz', 'Uzmel bozulmasın', 'Yeter artık Uzmel izlemek istiyoruz', 'Senarist duy sesimizi' gibi yorumlar yapıldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ:

Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip'i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur...

Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanı İZLE! Senarist duy sesimizi 1

Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir. Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır. Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.

Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanı İZLE! Senarist duy sesimizi 2

Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır. Naz da öğrenir planı ancak Melek'i durdurmak imkansızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi herkesin hayatını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.

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atv Altı Üstü İstanbul
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