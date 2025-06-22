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Anıl Altan ile adı aşk dedikodularına karıştı! Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi ortaya çıktı

Pelin Akil ile boşanma aşamasında olan Anıl Altan'ın Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddialar yalanlanırken Nilsu Berfin Aktaş'ın gerçek sevgilisi de ortaya çıktı.

Anıl Altan ile adı aşk dedikodularına karıştı! Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi ortaya çıktı
Kubra Akalın

Pelin Akil ile yollarını ayıran Anıl Altan'ın Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Altan güzel oyuncuyla yakalanınca hemen açıklama yaptı.

Anıl Altan iddialara "İkimiz de spordan çıkarken görüntülendik ve orada ilk defa tanıştık. Haberleri gülerek okudum ben de" yanıtını verdi.

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Güzel oyuncunun ise hayatında başka birisinin olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş, yaklaşık 1 yıldır prodüktör ve iş insanı Tolga Aykut’la birlikte.

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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz günlerde Dalaman’da tatil yaptı ve objektiflere yakalanmamayı başardı. Uzun süredir bir rezidans dairesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen çift, aşklarını gizlemek için sosyal medyada bile birbirini takip etmiyor.

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BOŞANMA AÇIKLAMASI

Öte yandan Anıl Altan, boşanma haberleriyle ilgili şunları söylemişti:

"Pelin, gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili çok detaya girmek istemiyorum. Ayrılma nedeni bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor. Aşka kapalı değilim. Kısmet..."

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Nilsu Berfin Aktaş
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