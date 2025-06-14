10 kio vermişti! Nilsu Berfin Aktaş hem oryantali hem de bikinili haliyle gündemde

Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş sosyal medyada adından söz ettirdi. Kendini, Göcek'in mavi sularına bırakan güzel yıldız tekne tatilinde çekildiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Son dönemdeki projeleriyle adından sıkça söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, 10 kilo verdiği yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Göcek'te tatil yapan ünlü oyuncu, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Aktaş, eğlenceli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Bikinili pozlarını paylaşan Nilsu Berfin daha sonra da oryantal dans yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Fit görünümüyle Nilsu Berfin Aktaş, tatil sırasında oryantal dans yaptığı anları Instagram hesabında yayınlayınca hayranlarını mest etti.



Dans performansıyla kısa sürede büyük yankı uyandıran oyuncuya "Enerjine bayıldık", "Tam yaz kızı", "Fit halin şahane" gibi yorumlar aldı.