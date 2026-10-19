Ashley Graham 2026 Victoria’s Secret Fashion Show'da! "Çok seksisin"

Body Positivity akımının öncü isimlerinden büyük beden süpermodel Ashley Graham her zaman kıvrımlarıyla barışık olduğunu dile getiren bir isim.

Özellikle kendi gibi kıvrımlı kadınlara her zaman ilham kaynağı olan, bedenini gururla taşıyan ve güzelliğin tek bir kalıba sığdırılamayacağını kendi duruşuyla kanıtlayan güçlü bir özgüvene sahip Graham, 2026 Victoria’s Secret Fashion Show'da yer aldı.

Ünlü model geceden pozlarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Sosyal medyada adından söz ettiren Ashley Graham'ın podyumdan gelen pozlarına yorumlar da gecikmedi.



Paylaşımın altına "Çok seksisin", "En güzeli sensin", "Kadınlar seninle gurur duyuyor", "Çok iyi görünüyorsun" yorumları geldi.



Kıvrımlarıyla barışık olan model, sağlıklı beslenmek dışında bir şey yapmıyor ve selülitlerinden hiç rahatsız olup utanmadığını da her fırsatta belirtiyor.