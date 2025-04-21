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Babasını darbeden rapçi 'Sansar Salvo' hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Babasını darbeden ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan rap şarkıcısı Sansar Salvo mahlaslı Ekin Can Arslan hakkında istenen ceza belli oldu.

Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan hakkında, 'Üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 15 Nisan'da sevk edildiği mahkemece 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan tutuklanan Sansar Salvo lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın soruşturması tamamlandı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekin Can Arslan'ın çıkan tartışmada babasını darbettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşması ve babası Gazi Arslan'ın darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı. Ayrıca sanığı babasının gögüs bölgesine vurarak darbettiği anlatıldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Sanık Arslan soruşturma aşamasında alınan savunmasında ise suçunu ikrar ettiği ve mağdur babanın adli tıp raporunda, yaralanmasının basit tıbbı müdahale ile giderilecek ölçüde olduğu belirtildi.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Ekin Can Arslan hakkında, 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk celse 7 Mayıs Çarşamba Günü görülecek.

(DHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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