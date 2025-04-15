MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Babasına şiddet uygulayıp sosyal medyayı birbirine katmıştı... Rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı

Babasını şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Sansar Salvo mahlaslı rap şarkıcısı Ekin Can Arslan gözaltına alındı. Arslan, sosyal medyadan yaptığı sonraki paylaşımlarında "Beni birileri hastaneye götürsün. Ruh sağlığı olarak hiç iyi değilim" demişti.

Babasına şiddet uygulayıp sosyal medyayı birbirine katmıştı... Rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Duruma sinirlenen rapçi tepkisini babasına şiddet uygulayarak gösterdi.

ATAŞEHİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Babası Gazi Arslan'a darbettiği anları sosyal medya hesabından da paylaşan Arslan, Ataşehir'de gözaltına alındı. Emniyete götürülen rapçinin aile içi şiddet büro da işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

frkm

CANLI YAYINDA ŞİDDET

Ailesi, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı. Bunun üzerine Sansar Salvo, sosyal medya hesabından şiddet dolu bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü rapçi, babası Gazi Arslan'ı darp ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaşmıştı.

İnternette görüntülerin hızla yayılmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları olayın şiddete yönelik ihbar kabul edilmesi yönünde çok sayıda mesaj yazdı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü rapçi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler Ünlü rapçi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü rapçi sosyal medyadan yardım istedi! Ünlü rapçi sosyal medyadan yardım istedi!

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esra Erol'daki iğrenç olaya tepki yağdı! RTÜK Başkanı açıkladıEsra Erol'daki iğrenç olaya tepki yağdı! RTÜK Başkanı açıkladı
Bıyık bırakan Peker Açıkalın'dan sonra Niran Ünsal da merak edildi! İşte son haliBıyık bırakan Peker Açıkalın'dan sonra Niran Ünsal da merak edildi! İşte son hali

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Rap şiddet sansar Sansar Salvo kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi

Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.