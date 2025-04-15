Babasına şiddet uygulayıp sosyal medyayı birbirine katmıştı... Rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Duruma sinirlenen rapçi tepkisini babasına şiddet uygulayarak gösterdi.

ATAŞEHİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Babası Gazi Arslan'a darbettiği anları sosyal medya hesabından da paylaşan Arslan, Ataşehir'de gözaltına alındı. Emniyete götürülen rapçinin aile içi şiddet büro da işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CANLI YAYINDA ŞİDDET

Ailesi, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı. Bunun üzerine Sansar Salvo, sosyal medya hesabından şiddet dolu bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü rapçi, babası Gazi Arslan'ı darp ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaşmıştı.

İnternette görüntülerin hızla yayılmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları olayın şiddete yönelik ihbar kabul edilmesi yönünde çok sayıda mesaj yazdı.

(DHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır