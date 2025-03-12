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Bahar'da sevilen isim gitti! Yerine bakın kim geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2025 08:26
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Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizide yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Bahar'da sevilen bir isim diziden ayrılırken yeni bir isim projeye dahil oldu.

Bahar'da sevilen isim gitti! Yerine bakın kim geldi

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşandı.

uğur

“Uğur Aydın”ı canlandıran Devrim Kabacaoğlu'nun ekibe veda edeceği öğrenilirken diziye yeni bir isim daha katıldı.

irem

İrem Kahyaoğlu diziye 'Ahu' karakteriyle dahil oldu. Kahyaoğlu, hastanede göreve başlayan denetmen olarak izleyicisinin karşısına çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
bahar
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