Bahar'da sevilen isim gitti! Yerine bakın kim geldi

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.
Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşandı.
“Uğur Aydın”ı canlandıran Devrim Kabacaoğlu'nun ekibe veda edeceği öğrenilirken diziye yeni bir isim daha katıldı.
İrem Kahyaoğlu diziye 'Ahu' karakteriyle dahil oldu. Kahyaoğlu, hastanede göreve başlayan denetmen olarak izleyicisinin karşısına çıktı.
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