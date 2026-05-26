Barış Falay Kılıçdaroğlu gündemine daha fazla dayanamadı!

Aliye, Ezel, Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara gibi dizilerle hafızalara kazınan Barış Falay gündeme sessiz kalamadı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.Bu kararla Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Günlerdir CHP içinde devam eden süreçte Kemal Kılıçdaroğlu gündemden düşmüyor. Barış Falay da bu gündeme daha fazla sessiz kalamayarak tarafını belli etti.

Oyuncu Falay Kemal Kılıçdaroğlu istemediğini ifade eden bir afişi paylaşarak gündem oldu.