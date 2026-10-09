Başak Dizer'in enginar tasarımlı çantası gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Organize İşler: Karun Hazinesi'nin galasına Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer tarzıyla damga vurdu.
Geceye kahverengi saten elbisesiyle katılan Dizer kombinini enginar formundaki özel tasarım çantasıyla tamamladı.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Başak Dizer galadan fotoğrafını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ünlü ismin karelerine beğeni ve yorum yağarken çantasının fiyatı da ortaya çıktı.
Başak Dizer'in enginar tasarımlı çantasının fiyatının 116 bin TL olduğu iddia edildi.