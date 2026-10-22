Başkalarının Hayatı 5. bölüm 2. fragman geldi! ''Onlar için izliyorum''

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı cumartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Henüz yeni başlamasına rağmen reytinglerde başarılı bir tablo seyreden Başkalarının Hayatı bu hafta 5. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden önce yayınlanan fragman sosyal medyada gündem oldu.

BAŞKALARININ HAYATI 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Başkalarının Hayatı I 5. Bölüm 2. Tanıtım 🔥 "Hülya, Fikret Bey’i aldatıyor!” 😳 #BaşkalarınınHayatı yeni bölümüyle her cumartesi 20.00’de Star’da. @ayyapim @startv https://t.co/R9hHEqgEfw — Başkalarının Hayatı (@bh_resmidizi) October 20, 2026

YORUM YAĞDI

Başkalarının Hayatı yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Sarp ve Neslihan birbirine daha çok yakışıyorlar', 'Nesli ve Sarp favorim onlar için izliyorum', 'Sarp ve Nesli sonunda', 'Neslihan ve Sarp sayesinde başladım diziye' gibi olumlu yorumlar yapıldı.

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Fikret’in Hülya’yla evlendiğini açıklaması, Özkaran evinde büyük bir krize yol açar. Babasının en yakın arkadaşıyla evlenmesini kabullenemeyen Neslihan, Mediha’yla birlikte Hülya’yı evden göndermenin yollarını ararken Hülya da evin yeni hanımı olarak gücünü hissettirmeye başlar. Fikret’in ölen eşi Nisan’a olan çarpıcı benzerliğini keşfeden Hülya, bu durumu kendi lehine kullanır. Öte yandan ailesini Salih’in tehdidinden kurtarmak için yaptığı evlilik, Hülya’yı annesi ve ablasıyla da karşı karşıya getirir.

Sarp, bir yandan Hülya’ya karşı hisleriyle mücadele ederken bir yandan da ailesine ve geçmişe dair sarsıcı gerçeklerle yüzleşir. Yaşadıkları büyük hayal kırıklıklarının ardından Sarp ve Neslihan’ın arasındaki yakınlık giderek artarken, ikilinin alacağı beklenmedik karar başta Hülya olmak üzere herkesi şoke edecektir.