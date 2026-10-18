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Başkalarının Hayatı 5. bölüm fragmanı: "Yasak aşk bekliyoruz"

4. bölümüyle reytinglerini artıran Başkalarının Hayatı'nın 5. bölümünden fragman geldi. Fragman sonrası seyirciden yorumlar gecikmedi. Seyirci yasak aşk beklentisini yorumlarda dile getirdi.

Başkalarının Hayatı 5. bölüm fragmanı: "Yasak aşk bekliyoruz"

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı 4. bölümüyle 17 Ekim akşamı ekrana geldi.

Dizi 4. bölümüyle AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu. Reytinglerini artıran dizinin 5. bölümünden de fragman gecikmedi.

Başkalarının Hayatı 5. bölüm fragmanı: "Yasak aşk bekliyoruz" 1

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BAŞKALARININ HAYATI TANITIMI GELDİ

Başkalarının Hayatı 5. bölüm fragmanında Fikret, Neslihan ve Sarp’ın aldığı ani evlilik kararına karşı çıkıyor. Neslihan’ın babasına “Sen evlenirken bana sordun mu?” sözleri üzerine Sarp, aldıkları karara saygı duyulmasını istiyor.

Fikret’in onay vermemesi üzerine Sarp’ın evden ayrılırken Neslihan’a söylediği “Ne olursa olsun yanındayım, bunu unutma” sözleri Hülya’yı derinden sarsıyor.
Başkalarının Hayatı 5. bölüm fragmanı: "Yasak aşk bekliyoruz" 2

Seyirci ise fragmanı bir ön izlemeye benzetti. Senaryonun çok hızlı ilermesi de yorumlarda yer aldı. Seyirciler "Senarist bu ne hız?", "Ne zaman yasak aşk yaşanacak?", "Ay Aşk-ı Memnu gibi olacak", "Hülya Sarp yasak aşkı bekliyoruz", "Haydi senarist bir yasak aşk şart" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Başkalarının Hayatı dizisi
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