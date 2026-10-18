Başladığı gibi bitmişti: Hülya Avşar sitem etti: "Dizi defterini kapattım"

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisinde son olarak rol alan Hülya Avşar açıklamalarıyla dikkat çekti.

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi 7. bölümde final yapmıştı. Düşük reytingler yüzünden apar topar yayından kaldırılan dizide başrol olan Hülya Avşar dizi defterini kapattığını söyledi.

"FIRSAT BİLE VERMİYORLAR"

‘Kanlı Nigar’ müzikaliyle tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanan Hülya Avşar şunları söyledi:



"Yapımcısından senaristinden tut, bir sürü saçma sapan olaylar gerçekleşiyor. Garip bir savaş var. Herkes birbirini bitirmeye çalışıyor. Halbuki bırakın karşısına koyacağın diziyi çok kuvvetli olmasın da birine yol aç. Herkes ekmeğini kazansın. Böyle garip bir durum var dizi sektöründe. Bir bakıyorsun gayet iyi gidecekken fırsat bile vermiyorlar küt diye kesiyorlar diziyi. Ben öyle şeylerle uğraşamıyorum açıkcası... Ben o oyunlara gelmek istemiyorum. Dizi defterini kapattım."