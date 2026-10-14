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Bayhan'dan şaşırtan açıklama! Beni rahibeler büyüttü

Popstar Alaturka yarışmasında şöhreti yakalayan Bayhan, çocukluk yıllarına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Almanya'da bir dönem çocuk esirgeme kurumunda kaldığını ve rahibeler tarafından büyütüldüğünü anlatan ünlü sanatçı, geçmişine dair bilinmeyenleri paylaştı. Kilisede flüt çaldığını söyleyen Bayhan'ın, "Benim ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktır" sözleri dikkat çekti.

Bayhan'dan şaşırtan açıklama! Beni rahibeler büyüttü
Sariye Nur Dönmez

Şarkıcı Bayhan, Almanya'da geçirdiği çocukluk yıllarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir dönem çocuk esirgeme kurumunda kaldığını anlatan ünlü sanatçı, kendisini rahibelerin büyüttüğünü söyledi. Küçük yaşlarda kilisede flüt çaldığını belirten Bayhan, ilk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu ifade etti.

Kendine özgü sesi ve yorumuyla tanınan şarkıcı Bayhan, geçmişine ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Almanya'da yaşadığı dönemi anlatan sanatçı, çocukluğunun bir bölümünü çocuk esirgeme kurumunda geçirdiğini açıkladı.

O yıllarda bakımını rahibelerin üstlendiğini belirten Bayhan, çocukluk döneminde yaşadığı deneyimlerin hayatında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Bayhan dan şaşırtan açıklama! Beni rahibeler büyüttü 1

"KİLİSEDE FLÜT ÇALDIM"

Çocuk esirgeme kurumunda kaldığı dönemde kiliseye de gittiğini anlatan Bayhan, burada müzikle ilgilendiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, geçmişine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'dayken Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldım ve orada rahibeler bizi büyüttü. Bir yıla yakın ve ben kilisede flüt çaldım. Benim ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktır. Herhangi bir bilgi ve yaşanmışlık olmadığı için benim kaderim bana onu sunmuş."

Bayhan dan şaşırtan açıklama! Beni rahibeler büyüttü 2

"BENİM İLK ÖĞRENDİĞİM DİN HRİSTİYANLIKTIR"

Çocukluk yıllarında içinde bulunduğu koşulların dini deneyimlerini de şekillendirdiğini ifade eden Bayhan, Hristiyanlıkla küçük yaşlarda tanıştığını belirtti.

O dönemde farklı bir bilgi ve yaşam deneyimine sahip olmadığını anlatan sanatçı, yaşadıklarını kaderinin kendisine sunduğu koşullar olarak değerlendirdi.

Bayhan'ın Almanya'daki çocukluk yıllarına, rahibeler tarafından büyütülmesine ve kilisede flüt çalmasına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

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